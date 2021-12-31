В ЮАР, по оценке властей, волна коронавируса, вызванная омикроном, достигла пика

Правительство сообщает, что за неделю в стране выявили почти 90 тысяч случаев заражения, в то время как неделей ранее больше 120 тысяч. В связи со снижением заболеваемости в африканской республике отменили комендантский час и смягчили ряд других ограничений.

Новый штамм впервые обнаружили именно в Южной Африке. Ученые предупреждали, что он может быть менее восприимчив к вакцинам, но заболевание протекает в более легкой форме.