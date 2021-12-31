Угроза Путина разорвать отношения с Западом в случае новых санкций вполне реальна – эксперт

Угроза президента РФ Владимира Путина разорвать отношения с Западом в случае новых санкций вполне реальна. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор кафедры мировой экономики и мировой политики ВШЭ Максим Братерский.

При этом он отметил, что отношения между Россией и США сейчас в таком состоянии, что изменится от этого не так много. «Что касается межгосударственных отношений – они настолько близки к нулю на данный момент, что там мало чего осталось рушить. Но вообще это можно себе представить. Например, у США так с Ираном и Северной Кореей: ни посольства, ни каких-либо отношений», — сказал М.Братерский.

В свою очередь, в американском Белом доме предупредили, что США и их союзники решительно отреагируют, если Россия вторгнется на Украину.