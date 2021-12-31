Лукьянов: Сведения о переговорах Путина и Байдена указывают на то, что стороны понимают друг друга

Сведения о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена указывают на то, что стороны понимают друг друга и имеют все шансы договориться. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он отметил, что определяющим является сам факт того, что разговор продолжается. «Во-первых, сообщения двух сторон об этом разговоре аналогичны. Мы видим, что разночтений в трактовках сейчас нет. Во-вторых, это начинает переходить в фазу некоего торга, нащупывания возможных разменов, в чем, собственно, и состоит смысл дипломатии. Если так, значит, будет в январе серия консультаций и переговоров на более низком уровне, а потом можно ожидать дальнейших контактов на высшем уровне, потому что за один-два раза все это не решается», — сказал Ф.Лукьянов.

При этом он отметил, что пока стороны делают акценты по-разному. «Байден старается это все, в первую очередь, свести к проблеме Украины. А Путин выводит обратно более широкий вопрос, связанный с системой безопасности в Европе. Это разные акценты, но одна проблема. Я думаю, президенты совпадают в понимании того, в какую сторону это можно двигать, и о чем можно практически, предметно договориться», — заключил Ф.Лукьянов.