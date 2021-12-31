Более 200 рейсов отменены или задерживаются в московских аэропортах, главным образом в «Шереметьево»

В пресс-службе аэропорта РБК сообщили, что работают в штатном режиме. Отмены рейсов происходят по решению авиакомпаний в связи с низкой загрузкой. Ранее мы сообщали, что в аэропорту Екатеринбурга больше суток не могут вылететь в Анталью более 200 человек. Транспортная прокуратура начала проверку.

Логистические компании предупреждают клиентов об увеличении сроков доставки новогодних посылок. Они утверждают, что грузовые мощности российских аэропортов не справляются в условиях пикового спроса. Об этом пишет газета «Ведомости».

Сами аэропорты настаивают на том, что грузовые терминалы работают в штатном режиме, и производственных мощностей достаточно для своевременной обработки поступающих грузов.