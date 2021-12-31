В Азербайджане принят законопроект, который может ограничить работу независимых СМИ

Документ был одобрен депутатами Национального собрания Республики в третьем чтении. Так называемый закон «О медиа» подразумевает создание реестра журналистов и единой пресс — карты. Власти Азербайджана также получат доступ к личным данным работников СМИ, включая их домашние адреса и банковские счета. В тексте документа сказано, что при создании материалов нельзя будет пользоваться неофициальными источниками. Под запрет попадает любое изображение человека без его письменного разрешения даже в публичном месте. Журналисты и СМИ, не попавшие в реестр, рискуют столкнуться с ограничением деятельности на территории республики. Новый закон также затруднит работу изданий, которые базируются за рубежом и освещают события внутри страны.

В свою очередь несколько десятков представителей независимых медиа на этой неделе вышли на акцию протеста. По их мнению, законопроект усугубит репрессии в отношении свободных СМИ, фактически легализует цензуру и предоставит возможность властям Азербайджана самим решать, кто может заниматься журналистикой, а кто этого делать не должен.

Ранее организация «Репортеры без границ» призвала власти пересмотреть законопроект, который противоречит Конституции Азербайджана и принципам Европейской конвенции о правах человека.