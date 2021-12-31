Российские власти, по данным агентства Reuters, ожидают в скором времени резкого роста заболеваемости коронавируса

Как утверждается, в Кремле готовятся к тому, что это может произойти в ближайшие два месяца.

Прирост свыше 50 тысяч новых случаев коронавируса в день – этот уровень, как говорят источники агентства, в правительстве уже считают вполне вероятным. В частности, как отмечается, такая угроза, связанная, в том числе, с распространением нового штамма «омикрон», уже обсуждалась на заседании кабинета министров. При этом один из собеседников, близкий к Кремлю, утверждает: власти уверены в том, что система здравоохранения справится с таким ростом, поскольку считают, что «омикрон» протекает легче, чем доминировавший еще недавно вариант «дельта». Впрочем, ранее о рисках, связанных с новым штаммом, уже говорили глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая полагает, что рост заболеваемости может начаться после новогодних праздников.

Между тем сегодня, по данным оперативного штаба, суточный прирост заразившихся коронавируса оказался меньше 21 тысячи человек – это минимум с середины сентября. На Москву приходится более 2,5 тысяч новых случаев, на Санкт-Петербург – 1,5 тысячи, а на Подмосковье – почти 1 тысяча 200 заболевших. Умерло за сутки чуть более 900 человек. Между тем накануне Росстат привел данные, согласно которым в ноябре скончалось свыше 87 тысяч людей с коронавирусом, из которых 80 тысяч – непосредственно от ковида. Это максимум за все время эпидемии.

Всего в России с начала пандемии, по официальным данным, выявлено почти 10,5 млн случаев коронавируса.

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова призывает россиян прививаться. По мнению Скворцовой, штамм омикрон неоднозначный и, возможно, он внесет свой вклад в окончание пандемии. Пока о сроках говорить нельзя с учетом мутаций вируса.