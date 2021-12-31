Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений с США в случае жестких санкций

Об этом он объявил накануне в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом.

Вашингтон пообещал ввести против Москвы новые ограничительные меры в случае вторжения на территорию Украины. В ответ на это глава России Владимир Путин назвал такую политику ошибкой и отметил, что она может насести серьезнейший удар по отношениям не только с США, но и с Западом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркнул, что отдельно ситуация на границе с Украиной не обсуждалась, но была затронута в переговорах в рамках гарантий безопасности. В частности, речь идет о рассмотрении проектов соглашений с Североатлантическим альянсом и США с призывами не рассматривать Россию как соперника и не расширять НАТО на восток. По словам Ушакова, их обсуждение продолжится в несколько этапов.

Ушаков рассказал, что американский лидер Джо Байден заверил российского президента Владимира Путина в том, что Вашингтон не намерен размещать на Украине ударное наступательное вооружение. По его мнению, этот вопрос является ключевым. Общий тон переговоров Ушков назвал серьезным и содержательным. Он уверен, что обе стороны удовлетворены достигнутыми соглашениями.

Разговор между Путиным и Байденом состоялся накануне российско-американского саммита в Женеве. Ожидается, что именно там будут рассматривать проекты договоров о безопасности между странами.

Напомним, одно из требований Кремля – отказ от приема в НАТО Украины и Грузии. В Вашингтоне считают, что эти решения должны принимать суверенные страны в консультациях с североатлантическим альянсом. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации после телефонного разговора Путина и Байдена.

Профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол сомневается в том, что российский президент готов прислушиваться к аргументам Вашингтона и Киева.

Разрыв отношений между Россией и США возможен, – считает профессор кафедры международных отношений Высшей школы экономики Максим Братерский.

Братерский добавил, что Россия может оказаться в компании Ирана и Северной Кореи, которые не поддерживают отношений с американским государством.

Телефонные переговоры президентов России и США внушают определенный оптимизм главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.

По оценке Лукьянова, Москва и Вашингтон перешли к так называемой фазе торга.

