Правительство Черногории продлевает программу так называемых «золотых» паспортов

Получить гражданство страны в обмен на инвестиции можно будет до конца 2022-го года. Участники должны сделать благотворительный взнос в размере 100 тысяч евро в специальный государственный фонд и инвестировать определенную сумму в недвижимость.

В октябре черногорское МВД опубликовало список обладателей «золотых» паспортов. В перечне оказалось более полутора сотен имен, большинство из которых – россияне. Среди заявителей тезки экс-главы Ростуризма Олега Сафонова и гендиректора «Авито» Владимира Правдивого.