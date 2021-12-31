Власти затрудняются спрогнозировать сроки окончания пандемии из-за омикрон-штамма

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сказала, что изначально предполагалось, что эпидемия закончится к концу следующего лета, однако из-за ускоренного мутирования вируса теперь говорить об этом однозначно нельзя.

В России, по последним данным, выявили уже более 100 заразившихся омикрон-штаммом. В Роспотребнадзоре ждут ухудшения эпидемиологической ситуации после новогодних праздников.