В начале следующего года планируется зарегистрировать новую российскую вакцину от коронавируса

Речь идет о препарате под названием «Конвасел», созданном на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток. Необходимые процедуры могут завершить до конца первого квартала, – сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Сейчас в России выпускается пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «Ковивак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона Н».