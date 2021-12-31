В решении, опубликованном на сайте суда, в числе прочего упоминаются статьи о преследовании сторонников Навального, рассказ члена «Хизб-ут-Тахрир*» о пытках и статья про теракт в архангельском ФСБ. По мнению суда, они написаны так, что у читателя может сформироваться представление о допустимости экстремистской деятельности и сочувствие к запрещенным группировкам. Представители «ОВД-инфо*», признанного иностранным агентом, обещали обжаловать это решение.
«Свидетели Иеговы*» признаны в России экстремистской организацией и запрещены, «Хизб-ут-Тахрир*» – террористической организацией и также запрещены.
Суд объяснил блокировку «ОВД-инфо» публикациями о протестных акциях и «Свидетелях Иеговы»
В решении, опубликованном на сайте суда, в числе прочего упоминаются статьи о преследовании сторонников Навального, рассказ члена «Хизб-ут-Тахрир*» о пытках и статья про теракт в архангельском ФСБ. По мнению суда, они написаны так, что у читателя может сформироваться представление о допустимости экстремистской деятельности и сочувствие к запрещенным группировкам. Представители «ОВД-инфо*», признанного иностранным агентом, обещали обжаловать это решение.