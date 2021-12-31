Венецианская комиссия раскритиковала ликвидацию «Мемориала»

Общество назвали одной из наиболее выдающихся общественных организаций в сфере защиты прав человека в России. Комментируя решение Верховного суда, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы заявил, что российский закон об иностранных агентах нарушает международные стандарты.

Формально прокуратура обосновывала требование о ликвидации неоднократными нарушениями «Мемориалом*» закона об иноагентах. В суде представитель ведомства Алексей Жафяров сказал, что организация спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память и создает лживый образ СССР как террористического государства.

В 2016-м году «Мемориал*» был признан в России иноагентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.