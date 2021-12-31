В Южной Корее вступает в силу помилование бывшего президента страны Пак Кын Хе

Ее ранее приговорили к длительному лишению свободы по обвинению в коррупции.

69-летняя Пак Кын Хе должна была провести в тюрьме еще около 20 лет. В 2017 году ее отстранили от должности президента Южной Кореи в результате процедуры импичмента на фоне громкого коррупционного скандала. По версии следствия, близкая подруга Пак Кын Хе, пользуясь дружбой, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе у компании Samsung. Тем не менее, нынешний руководитель Южной Кореи решил помиловать свою предшественницу по случаю наступления Нового года. Все из-за проблем со здоровьем у Пак Кын Хе. В этом году ее три раза госпитализировали с болями в плече и пояснице, а пару лет назад политик перенесла операцию.

Бывший президент Южной Кореи – не единственная, кого в этом году решили помиловать власти республики. Под амнистию в общей сложности попадут свыше 3 тысяч заключенных: в их число входят преимущественно пожилые люди или страдающие от тяжелых заболеваний.

В современной истории Южной Кореи к различным срокам заключения были приговорены четыре ее президента. Один из них – Ли Мён Бак – продолжает отбывать наказание по обвинению в коррупции. Еще два бывших лидера республики в разное время были помилованы.