Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы добиться от России односторонних уступок. Лавров напомнил, что американцы перестали выдавать визы со 2-го мая, ссылаясь на нехватку персонала.
Ранее российские власти запретили принимать на работу россиян посольствам и консульствам стран, совершающих, цитирую, «недружественные действия в отношении России». В список недружественных входят США и Чехия.
Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы добиться от России односторонних уступок. Лавров напомнил, что американцы перестали выдавать визы со 2-го мая, ссылаясь на нехватку персонала.