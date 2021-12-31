Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы добиться от России односторонних уступок. Лавров напомнил, что американцы перестали выдавать визы со 2-го мая, ссылаясь на нехватку персонала.

Ранее российские власти запретили принимать на работу россиян посольствам и консульствам стран, совершающих, цитирую, «недружественные действия в отношении России». В список недружественных входят США и Чехия.