Президент США Джо Байден объявил о готовности Запада помочь Украине в случае российского вторжения

Байден пообещал решительный ответ и беспрецедентные санкции в ходе переговоров с президентом России, – рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

Президенты договорились продолжить контакты после Нового года: 10 января в Женеве, 12 в Брюсселе пройдет совет Россия-НАТО, а 13 в Вене консультации по линии ОБСЕ.