В России за последние сутки выявлено около 20 тысяч случаев коронавируса

Ежедневный прирост заболевших снижается седьмую неделю подряд.

Плавное уменьшение числа инфицированных наблюдается в большинстве регионов. Лишь в некоторых, в том числе в Москве, этот показатель вырос. Было выявлено более 2,5 тысяч случаев заболевания, почти на тысячу больше чем в начале недели. Постепенно снижается и смертность в столице. Если в начале месяца она приближалась к сотне человек, то теперь стремится к полусотне.

Аналогичная динамика наблюдается и по всей стране. После максимума в ноябре этого года число летальных случаев снизилось и составляется около 900 человек в сутки. В правительстве опасаются роста заболеваемости после новогодних праздников. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала не снимать ограничительные меры, так как большее число контактов между людьми может способствовать распространению нового омикрон-штамма коронавируса. В Роспотребнадзоре отмечали, что этот вариант инфекции в несколько раз заразнее других. Пока в России выявлено около сотни инфицированных этом штаммом.

По данным агентства Reuters, российские власти готовятся к резкому росту числа заболевших уже в начале этого года. Якобы ожидается, что количество случаев увеличится вплоть до 50 тысяч в сутки.

Эпидемиолог Михаил Фаворов полагает, что в первые месяцы нового года россиянам предстоит всплеск заболеваемости штаммом омикрон. Такое мнение Михаил Фаворов высказал в эфире «Эха». По оценке Михаила Фаворова, Россия перешагнула порог в 60% привитого взрослого населения.