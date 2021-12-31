Совет нацбезопасности Украины ввел санкции против причастных к строительству Керченского моста

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против шести физических и 24-х юридических лиц, причастных к строительству Керченского моста. Ввести ограничительные меры предлагал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. В Киеве считают строительство моста незаконным. Кроме того, в санкционный список включены 18 физических лиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества крымской епархии Православной церкви Украины.
2021-12-31T12:32:59+03:00
2021-12-31T12:32:59+03:00
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12:32, 31 декабря 2021
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