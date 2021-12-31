Вход на Красную площадь в центре Москвы будет закрыт с 17 часов до 7 утра 1-го января

Об этом сообщает московская полиция. Власти объясняют это действующими ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. Для поддержания общественного порядка во время новогодних каникул планируется провести контрольно-профилактические мероприятия с участием полицейских и народных дружинников, – передает ТАСС.
2021-12-31T12:32:23+03:00
2021-12-31T12:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 31 декабря 2021
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