Вход на Красную площадь в центре Москвы будет закрыт с 17 часов до 7 утра 1-го января

Об этом сообщает московская полиция. Власти объясняют это действующими ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. Для поддержания общественного порядка во время новогодних каникул планируется провести контрольно-профилактические мероприятия с участием полицейских и народных дружинников, – передает ТАСС.