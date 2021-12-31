В Азербайджане принят законопроект, ограничивающий работу независимых СМИ

Документ, одобренный депутатами, предполагает создание специального реестра журналистов, а также единой пресс-карты. Статусом журналиста, согласно принятым нормам, могут воспользоваться только те, кто включен в перечень, а также чье СМИ зарегистрировано азербайджанскими властями. Кроме того, чиновники получат доступ к личным данным журналистов – в том числе, банковским счетам и различным соглашениям.

Те же сотрудники СМИ, которые не зарегистрированы в реестре, могут столкнуться со сложностями в работе. Их могут игнорировать официальные источники, кроме того, эксперты опасаются, что закон повлияет на работу изданий, базирующихся за рубежом. От журналистов также будут требовать «объективной» интерпретации фактов и отказаться от использования информации из неофициальных источников. Нельзя будет и распространять любое изображение человека без его письменного разрешения.

Все эти нормы привели к протестным акциям сотрудников СМИ, которые опасаются усиления цензуры в Азербайджане. По их мнению, законопроект позволяет самим властям определять, кто именно может заниматься журналистикой.

Пересмотреть закон о СМИ от властей Азербайджана требовали различные профильные организации, в том числе «Репортеры без границ».