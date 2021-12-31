Более 87 тысяч человек умерли в России в ноябре с диагностированным коронавирусом

Это новый максимум смертности за месяц с начала пандемии.

Более чем у 80 тысяч умерших коронавирус точно или предположительно стал основной причиной смерти. По данным Росстата, ковид был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений почти, что у полутора тысяч пациентов. В остальных случаях инфекция существенно не повлияла на наступление летального исхода. По сравнению с прошлым месяцем количество умерших с коронавирусом выросло на 16%. Всего за ноябрь в России умерло больше 250 тысяч человек. Таким образом, смерти людей с ковидом составили 34% от общей месячной смертности.

Как ранее сообщили в правительстве, в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертей от ковида также возросло. При этом смертность от других заболеваний снизилась на 9%. За все время пандемии непосредственно от коронавируса в России умерли уже более 540 тысяч человек, причём больше половины смертей приходится на этот год.

По данным Росстата, общее количество умерших в стране с января по ноябрь 2021 года увеличилось почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.