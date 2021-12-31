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Эксклюзив Эха 11:59, 31 декабря 2021

«Утренний разворот» с Плющевым вместо ушедшей Фельгенгауэр будет вести Воробьева

Передачу «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» в паре Александром Плющевым вместо ушедшей Татьяны Фельгенгауэр будет вести Ирина Воробьева. Об этом стало известно в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я ужасно благодарен, что Ирина Воробьева подставила плечо. Не первый раз, надо сказать», — отметил А.Плющев.
Он напомнил, что они работали вместе в программе «Двойная сплошная». «Ира нас выручает откровенно, пока Татьяна Фельгенгауэр отлучилась», — сказал А.Плющев.
В свою очередь И.Воробьева уточнила, что продолжит вести передачи «На пальцах» и «Неудобные» и «Персонально ваш», несмотря на новую занятость.
Татьяна Фельгенгауэр объявила о своем уходе 26 декабря. «Я не знаю, когда я вернусь на «Эхо», и вернусь ли туда. Я точно знаю, что Алексей Венедиктов всегда меня ждет и всегда готов принять и поддержать любое мое решение», — написала она в своем Телеграм-канале. Журналистка отметила, что главной причиной ее ухода стало «эмоциональное истощение на грани выгорания».


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