Шендерович пока не собирается уезжать из России в связи с присвоением статуса иноагента

Писатель Виктор Шендерович*, которого накануне внесли в реестр иностранных агентов, пока не собирается уезжать из России. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока нет. Я не даю никаких обязательств. Я буду жить так, как хочу и считаю нужным. Но все-таки предпочитаю, чтобы вопрос о моем отъезде решал я, а не за меня решала эта нелегитимная администрация, эта группа бандитов. Чтобы я сам как-то решал, где хочу жить», — заявил В.Шендерович*.

Писатель считает, что власть и добивается того, чтобы он уехал. «Это не новая стратегия. Все, что они делают, – это выдавливают из страны. И по отношению ко мне довольно давно. Я понимаю, что доставлю этой своре большую радость своим отъездом», — отметил В.Шендерович*.

На вопрос о том, будет ли он соблюдать закон об иноагентах, маркируя свои публикации, писатель ответил утвердительно. «Я старенький уже, у меня есть некоторые приоритеты. Мой приоритет – это мои радиослушатели. У меня есть свои читатели и радиослушатели. Порядка 35 лет я разговариваю. И это мой приоритет. Пока я могу разговаривать, и люди меня слушают, я не буду устраивать скандалы с битьем посуды из-за этого тавра. Моя аудитория, которая меня читает и слушает, ей примерно все равно, будет это тавро или нет – они цену этому идиотскому тавру знают», — подчеркнул В.Шендерович*.

Он также добавил, что ему уже предложили юридическую помощь с отчетностью и прочими бюрократическими процедурами, которые необходимо будет соблюдать в связи со статусом иноагента.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов рассказал, что статус иноагента не повлияет на появление Виктора Шендеровича* в эфирах радиостанции.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом.