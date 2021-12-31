Гуриев считает, что трата ФНБ в пандемию могла бы сохранить жизни сотням тысяч россиян

Несколько сотен тысяч россиян могли бы остаться в живых, несмотря на пандемию коронавируса, если бы власть потратила часть средств Фонда национального благосостояния, чтобы помочь им в 2020-2021 годах. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев. Он отметил, что ФНБ вырос за прошлый год, потому что российский бюджет по-прежнему рассчитывается из цены на нефть.

«Другое дело, что не совсем понятно, на какой «черный день» копится эта подушка безопасности? Я не знаю, почему большая ее часть не была потрачена в 2020 году, когда было самое тяжелое время. Почему российские власти не ввели больше ограничений и не дали гражданам больше денег, чтобы они оставались дома и не заражали друг друга? Мы с вами разговариваем в конце декабря 2021 года, и ни у кого больше нет сомнений, что к этому моменту избыточная смертность в России составляет примерно миллион человек», — подчеркнул С.Гуриев.

Как добавил экономист, конечно, можно свалить все на то, что «российские граждане не хотят вакцинироваться», но, с другой стороны, несколько сотен тысяч человек могли быть спасены, если бы власти не стали экономить Фонд национального благосостояния в 2020-2021 году".

С.Гуриев отметил, что политические решения играют большую роль в борьбе с пандемией коронавируса.