В Италии умерла первая женщина, возглавлявшая неаполитанскую мафию

Ассунте Мареска было 86 лет. Бывшая победительница конкурсов красоты в возрасте 18-ти лет, будут на шестом месяце беременности, расправилась с убийцей мужа. Она застрелила его прямо на улице Неаполя. Мареска заявила в суде, что сделала бы это снова.
2021-12-31T11:34:30+03:00
2021-12-31T11:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 31 декабря 2021
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