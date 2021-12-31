В Италии умерла первая женщина, возглавлявшая неаполитанскую мафию

Ассунте Мареска было 86 лет. Бывшая победительница конкурсов красоты в возрасте 18-ти лет, будут на шестом месяце беременности, расправилась с убийцей мужа. Она застрелила его прямо на улице Неаполя. Мареска заявила в суде, что сделала бы это снова.