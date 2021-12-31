Скворцова: Штамм омикрон, возможно, внесет свой вклад в окончание пандемии

Впрочем, о сроках говорить пока невозможно, учитывая мутации вируса, – заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она призывает россиян прививаться от коронавируса.

Разработчики «Спутника» утверждают, что российская вакцина эффективна против разных штаммов коронавируса.