Администрация Байдена не вынашивает идею расширения НАТО на Украину – Макфол

Администрация президента США Джо Байдена не вынашивает идею расширения НАТО на Украину. Об этом заверил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Если мы говорим про расширение НАТО на Украину, такой дискуссии не было в Брюсселе, такой идеи не было в администрации Байдена: «Вот, давайте включим Украину в НАТО». Это все ерунда, Путин сам создал этот кризис. Этот вопрос раньше не стоял», — подчеркнул он.

М.Макфол также считает, что президент России Владимир Путин, требуя дать гарантии о нерасширении НАТО, не будет слушать желания США и Украины. «Когда Путин говорит, что нам нужны гарантии, что НАТО не будет расширяться на Украину, а если Зеленский скажет: «Хорошо, мы не будем вступать в НАТО, если вы вернете Крым». Ну Путин будет, серьезно? Все-таки он все время делает угрозы и говорит, что он хочет. Но будет он слушать, что Зеленский хочет? Он будет слушать, что Байден хочет?» – задается вопросом бывший посол США.

Как сообщалось, Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности. Стороны договорились продолжать диалог. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Москве важен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности страны, оформленной юридически, чего она и будет добиваться. Он добавил, что Вашингтон понимает озабоченности России, хотя имеет свои. Главы государств намерены подталкивать переговоры, которые будут вести межведомственные команды в Женеве.