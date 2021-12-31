Байден сказал Путину, что не хочет войны с Россией – Макфол

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и сказал, что не хочет войны с Россией. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Наши коллеги говорили, что это был профессиональный разговор. Они не ругались. Но угрозы были, что если не получится, то у нас будет плохо. Потом Байден реагировал, что будут санкции. Потом Путин сказал, что это тогда разрушит отношения. Как будто бы есть отношения, которые можно рушить. Самое главное, что Байден не хочет войны», — отметил он.

М.Макфол также обратил внимание, что это Путин звонил Байдену. «Это необычно. Обычно мы, американцы, звоним вам. Самое главное, что я слышал от Белого дома, от людей, слышащих этот звонок, – Путин хотел просто уточнить, что он очень серьезно относится к переговорам, которые будут через две-три недели. И Байден согласился, что это очень важно», — заключил он.