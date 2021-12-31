Уральская прокуратура начала проверку после задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью

Пассажиры уже сутки ждут вылета.

Борт авиакомпании Azur Air должен был отправится по маршруту еще вчера утром, однако его вылет переносили несколько раз. Пассажиры пожаловались изданию Е1.ru, что даже не могут отдохнуть в гостинице, так как рейс откладывают каждый раз на полчаса. По их словам, они вынуждены находиться в здании аэропорта. Кроме того, им не сообщают причины задержки вылета самолета. Некоторые предполагают, что он сломан. Якобы ему прилетел на замену еще один борт, но и с ним возникли сложности.

Агентство «РИА Новости» уточняет, что рейс задерживают по решению перевозчика. Представители авиакомпании к людям не выходят. Возмущенные пассажиры написали жалобу в транспортную прокуратуру, в которой указали, что даже не могут купить билеты на другой самолет, так как уже сдали багаж. Где он сейчас находится, они не знают. На место прибыл сотрудник надзорного ведомства. Он отметил, что рейс пока не отменен и посоветовал пассажирам подождать еще.

На рейс зарегистрировано более 200 человек, в их числе 55 детей.