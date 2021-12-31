Президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись предупреждениями

Джо Байден заявил, что США решительно ответят на агрессию против Украины. Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений между двумя странами в случае введения новых санкций.

Диалог между главами государств продолжался 50 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры двух стран обсудили гарантии безопасности и американские санкции. Президент США заверил, что Соединённые Штаты не планируют размещать на Украине ударные наступательные вооружения. При этом американская сторона продолжает следить за передвижениями российских войск на границе с соседним государством. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул намерение России добиваться гарантий своей безопасности, в том числе и в виде соответствующих документов. Что касается санкций, то Байден, как сообщили в Кремле, не дал конкретной оценки действиям Москвы, которые могут повлечь за собой те или иные ограничения. При этом, как отметили в Белом доме, Байден выразил поддержку двустороннему диалогу о стратегической стабильности.

Главы государств также обсудили предстоящие переговоры в Женеве, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ. Путин и Байден отметили, что будут следить за их ходом и давать указания представителям своих стран. В Кремле также не исключили возможность нового диалога президентов после 10 января.

В Кремле считают, что разговор Путина и Байдена был полезен обеим сторонам и Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой, которая напомню, требует дать гарантии о нерасширении НАТО за счет Украины и Грузии.

Профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол сомневается в том, что российский президент готов слушать аргументы Вашингтона и Киева.

В самом Киеве считают, что США и НАТО вряд ли выполнять требования Москвы.