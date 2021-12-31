Число выявленных заражений коронавирусом во всем мире превысило 286,5 миллионов человек

Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. В первой тройке США, Индия и Бразилия.

Во вторник в Соединенных Штатах было зарегистрировано более полумиллиона новых заболевших. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. При этом смертность остается примерно на том же уровне, – рассказала в эфире «Эха» молекулярный биолог Ольга Матвеева.

По информации Росстата, в ноябре коронавирус стал основной причиной смерти более 71 тысячи человек.