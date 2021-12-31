Американская компания Tesla отзовет в США почти 500 тысяч электромобилей из-за технических дефектов – неисправных камер и багажников. Потенциально это может привести к авариям. Компания вынуждена отозвать почти столько же автомобилей, сколько выпущено за весь 2020 год, – отмечает агентство Bloomberg. Неисправные детали можно будет заменить бесплатно в сервисных центрах Tesla.