Американская компания Tesla отзовет в США почти 500 тысяч электромобилей из-за технических дефектов – неисправных камер и багажников. Потенциально это может привести к авариям. Компания вынуждена отозвать почти столько же автомобилей, сколько выпущено за весь 2020 год, – отмечает агентство Bloomberg. Неисправные детали можно будет заменить бесплатно в сервисных центрах Tesla.
2021-12-31T10:34:24+03:00
2021-12-31T10:34:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2960538-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 31 декабря 2021
Загрузка комментариев...