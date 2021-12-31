Трое миротворцев ООН из Танзании пострадали в Центральноафриканской республике

Их автомобиль подорвался на мине, – сообщает ооновская миссия. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали результаты президентских выборов, которые состоялись в Центральноафриканской республике в декабре 2020-го года. Власти сообщали о попытках мятежников атаковать столицу – Банги.
2021-12-31T10:34:01+03:00
2021-12-31T10:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 31 декабря 2021
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