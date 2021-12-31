Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса «Азур Эйр» из Екатеринбурга в Анталью

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса авиакомпании «Азур Эйр» из Екатеринбурга в Анталью. Пассажиры не могут вылететь в Турцию больше суток. Екатеринбургские СМИ сообщают, что пассажиры все это время находятся в аэропорту. На рейс зарегистрировано 243 человека, в том числе 55 детей. Вылет задерживается по решению перевозчика, – сообщает РИА Новости.
2021-12-31T10:32:55+03:00
2021-12-31T10:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 31 декабря 2021
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