В Азербайджане принят законопроект, который ограничивает работу независимых СМИ

Документ предусматривает создание реестра журналистов и единой пресс-карты. При регистрации журналистов власти получают доступ к личным данным, включая банковские счета, – сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода*». Напомним, в России это СМИ признано иностранным агентом.

Ранее организация «Репортеры без границ» призвала пересмотреть закон, который, как считает организация, противоречит Конституции Азербайджана и принципам Европейской конвенции о правах человека.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.