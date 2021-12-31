Россия может отказаться от аренды 16 объектов на космодроме Байконур

В список площадок, не представляющих интереса для дальнейшего использования, попали объекты недвижимости и часть имущества. Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник, они будут переданы Казахстану до конца следующего года. Сейчас идёт работа над снятием объектов с учёта, добавил собеседник.

О планах отказаться от некоторых площадок на Байконуре ранее заявлял и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, часть объектов Россия давно не использует, поэтому «их необходимо утилизировать».

В Роскосмосе также объявляли о сокращении стартовых комплексов. В госкорпорации отмечали, что за 25 лет их количество уменьшилось в 6 раз — с 18 до 3. Два из них используются для пусков тяжелых ракет «Протон-М», а один для стартов средних носителей «Союз-2». В Роскосмосе выразили надежду, что на Байконуре будут строить новые стартовые площадки, поскольку некоторые из них эксплуатируются с 60-х годов прошлого столетия.

Ранее в силу вступил новый договор аренды, согласно которому Байконур находится в распоряжении России до 2050 года.