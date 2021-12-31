Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в создании искусственных ограничений выдачи неиммиграционных виз

Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверен, что Соединенные штаты пытаются получить для себя односторонние уступки от России. Вашингтон ссылается на нехватку персонала в посольстве. Однако Лавров считает, что консульской службе ничего не мешает стабилизировать работу и заполнить квоту на сотрудников.

Проблемы с выдачей виз в США начались в России в марте прошлого года сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за запрета американскому посольству нанимать на работу россиян. В ответ на это с середины мая диппредставительство сократило перечень услуг и объявило, что будет помогать с решением визовых вопросов только своим гражданам, а заявки от россиян рассмотрят исключительно в экстренных случаях. Оказание консульских услуг прекратили также представительства Соединенные штатов в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге

Запрет нанимать россиян в американское посольство был введен на фоне новых санкции со стороны Соединенных штатов против России.