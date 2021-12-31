Президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили гарантии безопасности и ситуацию вокруг Украины

Джо Байден предупредил о масштабных санкциях в случае вторжения на Украину. В свою очередь, Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений между двумя странами в случае новых санкций.

В целом в Кремле довольны результатами телефонного разговора. По оценке помощника российского президента Юрия Ушакова, Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой.

Напомним, одно из требований Кремля – отказ от приема в НАТО Украины и Грузии. В Вашингтоне считают, что эти решения должны принимать суверенные страны в консультациях с североатлантическим альянсом. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации после телефонного разговора Путина и Байдена.

Телефонный разговор продолжался 50 минут. Он состоялся по просьбе Кремля. Профессор Стэнфордского университета, бывший американский посол в России Майкл Макфол отметил в эфире «Эха», что обычно с инициативой выступает американская сторона.

По словам Макфола, Джо Байден не хочет войны с Россией.

Президенты подтвердили, что контакты будут продолжены после Нового года: 10-го января в Женеве на уровне представителей дипломатических ведомств двух стран, 12-го января в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО и 13-го в Вене по линии ОБСЕ.