ИКЕА поднимет цены в среднем на 9% из-за растущих затрат на транспортировку и сырье

В пресс-релизе компании подчеркивается, что рост цен также будет зависеть от инфляции в той или иной стране. Британская газета «Миррор» пишет, что в Великобритании отдельные товары в ИКЕА подорожали на 50%. В среднем подорожание составило 10%.
2021-12-31T09:36:10+03:00
2021-12-31T09:36:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 31 декабря 2021
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