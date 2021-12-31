Цена на газ в Европе опустилась ниже одной тысячи долларов впервые с начала декабря

Общее снижение составило почти 12%. Накануне «Газпром» снова не забронировал мощности газопровода Ямал – Европа для транзита газа через Польшу. Российская компания не заказывает доступ к газопроводу уже 10 дней, – отмечает газета «Коммерсантъ».
2021-12-31T09:35:00+03:00
2021-12-31T09:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 31 декабря 2021
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