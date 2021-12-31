Это заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, контакты России с талибами* носят рабочий характер. Министр напомнил, что в ноябре и декабре российская сторона доставила в Афганистан несколько партий гуманитарной помощи.
Стоит напомнить, что движение «Талибан*» признано террористической организацией в России и запрещено.
Лавров: Россия солидарно с мировым сообществом будет двигаться к признанию правительства талибов в Афганистане
Это заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, контакты России с талибами* носят рабочий характер. Министр напомнил, что в ноябре и декабре российская сторона доставила в Афганистан несколько партий гуманитарной помощи.