Лавров: Россия солидарно с мировым сообществом будет двигаться к признанию правительства талибов в Афганистане

Это заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, контакты России с талибами* носят рабочий характер. Министр напомнил, что в ноябре и декабре российская сторона доставила в Афганистан несколько партий гуманитарной помощи.

Стоит напомнить, что движение «Талибан*» признано террористической организацией в России и запрещено.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.