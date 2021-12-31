В США почти четверть больничных коек заняты пациентами с коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, почти четверть больничных коек в стране заняты пациентами с коронавирусом. Реанимации заполнены почти на 80%. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, более 500 тысяч случаев заражения выявлено в Соединенных Штатах в середине этой недели. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии.