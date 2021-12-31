Россия, по данным агентства Reuters, готовится к новой волне коронавируса в начале следующего года

Как утверждается, рост заболеваемости власти ждут в ближайшие два месяца.

Власти ожидают, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса в России уже скоро может превысить 50 тысяч в день, говорят источники агентства. По их словам, угрозы, связанные с распространением нового штамма «омикрон», уже обсуждались на заседаниях правительства. При этом один из собеседников, близкий к Кремлю, утверждает, что на появившийся вариант ковида власти смотрят с большим оптимизмом: течение болезни при «омикроне» они считают более мягким, чем при доминировавшей еще недавно в большинстве стран мира «дельте». Между тем ранее о риске распространения нового варианта ковида говорила главный санитарный врач Анна Попова: по ее утверждениям, угроза вырастет после новогодних праздников.

Тем временем в ноябре смертность от коронавируса в России вновь, согласно свежим данным Росстата, оказалась максимальной с начала пандемии. За предыдущий месяц, по сведениям ведомства, умерло свыше 87 тысяч человек с ковидом, из них у 80 тысяч он стал основной причиной смерти. Общее число скончавшихся в ноябре с вирусом оказалось на 16% больше, чем в октябре, когда также была зафиксирована максимальная смертность.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России сейчас составляет около 21 тысячи человек, умерших – более 900.