Кремль доволен результатами телефонных переговоров президентов России и США

Направленность разговора была конструктивной, – сказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин и Байден обсудили требования Москвы о гарантиях безопасности. Российский руководитель пригрозил полным разрывом отношений в случае введения новых санкций. В свою очередь, президент США дал понять, что Вашингтон примет решительные меры в случае вторжения России на Украину, – сообщает американский Белый дом.

Телефонный разговор Путина и Байдена продолжался 50 минут. Он состоялся по инициативе российской стороны.