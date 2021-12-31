Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы выторговать для себя односторонние уступки. Министр заявил в интервью РИА Новости, что американская сторона ссылается на нехватку персонала. Он уверен, что американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 450 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.

Напомним, Россия запретила посольству США нанимать на работу россиян в качестве ответной меры на санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Через месяц посольство в Москве приостановило выдачу виз. Оказание консульских услуг приостановлено в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке.