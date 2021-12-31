Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы выторговать для себя односторонние уступки. Министр заявил в интервью РИА Новости, что американская сторона ссылается на нехватку персонала. Он уверен, что американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 450 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.
Напомним, Россия запретила посольству США нанимать на работу россиян в качестве ответной меры на санкции, которые Вашингтон ввел в апреле. Через месяц посольство в Москве приостановило выдачу виз. Оказание консульских услуг приостановлено в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что США искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз россиянам, чтобы выторговать для себя односторонние уступки. Министр заявил в интервью РИА Новости, что американская сторона ссылается на нехватку персонала. Он уверен, что американскому посольству ничто не мешает заполнить квоту в 450 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.