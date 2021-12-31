Reuters: Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в январе-феврале из-за распространения омикрон-штамма

Российские власти готовятся к новой волне коронавируса в январе-феврале из-за распространения омикрон-штамма, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Впрочем, Министерство здравоохранения пока не дает прогнозов по новой волне. Роспотребнадзор ожидает ухудшения ситуации после новогодних праздников.