Россия собирается отказаться от аренды 16 объектов на Байконуре

Они бесперспективны с точки зрения дальнейшего использования, – сообщает РИА Новости. Объекты, среди которых не только недвижимость, будут переданы Казахстану до конца будущего года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о намерении отказаться от ненужных объектов на Байконуре. Россия их не эксплуатирует. Отвечать за них бессмысленно, – считает руководитель корпорации.