Спустя несколько часов после переговоров президентов России и США ЗВО сообщил об учебных пусках ракет «Искандер М»

Спустя несколько часов после переговоров президентов России и США Западный военный округ сообщил об учебных пусках усовершенствованных баллистических ракет комплекса «Искандер М». Пуски прошли на военных полигонах в Астраханской, Нижегородской и Ленинградской области. В будущем году также планируется провести учебные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами.

В свою очередь, Северный флот объявил о том, что новую гиперзвуковую ракету «Циркон» во время испытания почти десять раз успешно запускали с надводного корабля и два раза с подводной лодки, – передает агентство Интерфакс.