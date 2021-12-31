Президенты России и США обменялись предупреждениями во время телефонных переговоров, которые состоялись по инициативе Кремля. Джо Байден заявил, что США решительно ответят на агрессию против Украины. Владимир Путин пригрозил полным разрывом отношений в случае введений новых санкций. Президенты согласовали последовательность переговоров по стратегической стабильности. Консультации России и США пройдут 9 и 10 января в Женеве. Переговоры по линии НАТО начнутся 12-го января в Брюсселе, и ОБСЕ на следующий день в Вене.

В Кремле считают, что разговор Путина и Байдена, второй за этот месяц, был полезен обеим сторонам.