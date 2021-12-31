В Саудовской Аравии второй год подряд будут отмечать Новый год по григорианскому календарю

Более миллиона христиан проживающих в королевстве готовятся встретить 2022-й год. В городах свободно работают магазины, продающие новогоднюю символику. Ёлки, украшения и даже костюмы Санта-Клауса теперь не под запретом.

Официально Новый год и Рождество по григорианскому календарю власти Саудовской Аравии разрешили широко отмечать годом ранее. Во многом, это стало возможным благодаря политике наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Он не раз выражал желание сделать королевство более открытым и привлечь в страну туристов из других стран.

Ранее Саудовская Аравия считалась самым консервативным арабским государством. Христиане, проживающие в королевстве, отмечали Новый год только в узком семейном кругу. А за попытку ввоза в страну новогодних украшений назначался штраф. Однако сейчас ситуация изменилась.

Согласно исламскому лунному календарю мусульмане отпразднуют Новый год 30 июля будущего года.