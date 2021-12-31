31 декабря в Москве объявлен выходных днем, но не праздничным

В канун Нового года те сотрудники, которые работают по сменному графику, например, «два через два», все равно должны будут выйти на работу. Дело в том, что правительство перенесло выходной день с 3 января на 31 декабря. Таким образом, воспользоваться выходным смогут только сотрудники, работающие по графику пятидневной недели.

Некоторые изменения коснуться графика работы медицинских организаций. По данным сайта мос.ру, врачи поликлиник будут работать неполный день – до 16:00. Пункты вакцинации от коронавируса в поликлиниках будут закрыты вплоть до воскресенья.

По сокращенному графику работает и большинство банков. Попасть в отделения будет возможно только до 4 часов вечера, однако на сайтах финансовых организаций указано, что снять и пополнить счет в банкоматах можно будет круглосуточно. Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать без ночных перерывов. Проезд на метро, МЦК и наземном общественном транспорте будет бесплатным с 10 вечера до 6 утра.

Кроме того, московские центры соцзащиты не будут открыты вплоть до 2 января.